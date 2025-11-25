Заповедные тропы

За последние годы экотуризм превратился из узкой ниши для энтузиастов в одно из самых динамично развивающихся направлений внутреннего рынка путешествий. Рост интереса к поездкам на природу отмечают как туроператоры, так и государственные структуры. Что такое экотуризм и как он развивается, изучал «Ъ-Review».

Экотуризм включает широкий спектр форматов — от коротких прогулок (хайкинг) и многодневных переходов (трекинг) до спелеотуризма, альпинизма, велопоездок, наблюдения за птицами (бердвотчинг), геологических экспедиций, исследований болот (болотинг), морских круизов, конных и рыболовных туров. Однако, как отмечает заместитель гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Дмитрий Смольников, единой методики подсчета экотуристического потока пока нет, поскольку в 80% случаев экотуризм не выделяется в отдельный сегмент. Официальная статистика учитывает только посещаемость федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). «На ООПТ сегодня создают и развивают современную инфраструктуру при строгом соблюдении экологических норм. Это делает уникальные природные объекты доступнее для граждан, сохраняя их для будущих поколений»,— подчеркивает эксперт.

Спрос на такой формат отдыха в 2024–2025 годах увеличился на 30% к предыдущему периоду, отмечают в сообществе туроператоров «Большая страна». «Особенно заметен рост после пандемии. Внутренний туризм стал естественной альтернативой зарубежным поездкам, а внимание к здоровому образу жизни, экологии и личной ответственности за природу — новым стандартом отдыха. Согласно нашим данным, спрос на экомаршруты ежегодно увеличивается примерно на 18–20%»,— рассказывает эксперт по путешествиям «Большой страны», член Русского географического общества Юлия Любимова.

Экологический туризм — самое быстрорастущее направление внутреннего рынка, подтверждает руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. По оценкам центра, экологический поток на ООПТ и сельские территории уже превышает 25 млн человек в год, а в дальнейшем это направление будет расти примерно на 15% ежегодно. В то же время в Центре стратегических разработок прогнозируют, что к 2030 году «заповедные территории будет посещать не менее 24 млн наших и иностранных граждан ежегодно».

При этом растет не только спрос на экотуризм — меняется запрос на формат такого отдыха, говорит коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

«Туристы ищут не просто природу, а программы с добавленной ценностью — участие в исследованиях, этнографических практиках, волонтерство.

Это переход от пассивного отдыха к осмысленному взаимодействию с территорией»,— отмечает эксперт.

Экотуризм и законодательство

Импульс развитию этого направления в России дали принятые несколько лет назад законодательные нормы, разрешившие организованный туризм на особо охраняемых природных территориях. По словам Дмитрия Смольникова, федеральное правительство поддержало экологический туризм выделением бюджетных денег на его развитие.

По данным ЦСР, Россия сегодня является мировым лидером по общей площади ООПТ.

Всего в нашей стране насчитывается 12,3 тыс. особо охраняемых природных зон общей площадью 244,4 млн га. Из них около 6 млн га открыты для посещения, что составляет всего одну сороковую — необходимое ограничение, которое позволяет контролировать нагрузку на экосистемы.

На федеральных природных территориях сегодня уже действуют 525 средств размещения, 172 визит-центра, 131 музей, более 570 туристических троп и 835 маршрутов совокупной протяженностью свыше 44 тыс. км. За девять месяцев 2025 года эти объекты посетили 18,5 млн человек — больше, чем за весь предыдущий год.

Обширная география

Если еще несколько лет назад природный туризм ассоциировался преимущественно с несколькими раскрученными локациями, то сегодня запрос становится более разнообразным. Несмотря на то что Байкал, Алтай и Камчатка сохраняют статус «брендовых» направлений, растет интерес к менее освоенным, аутентичным и труднодоступным регионам — от Кольского полуострова и Якутии до Приморья и Шантарских островов.

Отдельной категорией экотуров остаются заповедные территории, куда туристы едут за первозданной природой. Среди наиболее востребованных можно назвать природный парк «Ленские Столбы» в Якутии, плато Путорана, Ергаки, а летом стоит отправиться к Шантарским островам. «Шантарские острова — одно из лучших мест в мире для наблюдения за гренландскими китами, косатками, медведями, тюленями, белоплечими орланами и морскими котиками»,— поясняет Юлия Любимова.

Иностранные туристы также активно покупают экотуры в России. Согласно исследованию ЦСР, 72% туристов из Китая выбирают Россию из-за природных достопримечательностей. Похожие мотивы у туристов из Индии, стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Дмитрия Смольникова, арабских туристов привлекают непривычные климатические условия, а гостей из Азии — природное разнообразие России. По данным ЦСР, главными визитными карточками российского экотуризма в ближайшие годы станут Алтай — Телецкое озеро, плато Укок, Каракольские озера; Байкал — нерпы, Большая Байкальская тропа, этнотуризм в Бурятии; Камчатка — вулканы, Долина гейзеров; Арктика (Мурманск, Ямал) — северное сияние, сафари; Сахалин — наблюдение за китами и сивучами.

Однако основная аудитория экотуристов традиционно формировалась в странах, которые сейчас относятся к «недружественным», рассказывает генеральный директор Центра экологических путешествий Татьяна Калишевская. «Интерес сохраняется, но пока они от нас отрезаны. После окончания всех текущих событий и нормализации отношений России с западным миром ожидаем бурного роста, поскольку есть огромный отложенный спрос на путешествия по России. Эффект будет примерно такой же, как после распада СССР»,— прогнозирует эксперт.

Любители экотуров

Современный экотурист в России — это преимущественно горожанин 25–45 лет, ведущий активный образ жизни и обладающий доходом выше среднего.

Однако аудитория стремительно расширяется. Все чаще на маршрутах появляются семьи с детьми, а иногда и пожилые путешественники — бывают случаи, когда 80-летние туристы проходят 15-километровые треки.

За последние годы произошел ключевой сдвиг: турист перестал быть пассивным наблюдателем и стал осознанным практиком. Его интересует не только красивый вид, но и погружение в локальную культуру, понимание влияния своих действий на экосистему, а в ряде случаев — возможность внести личный вклад в сохранение природы.

Отдельно выделяется растущий сегмент семейных экотуров: родители хотят дать детям опыт живого взаимодействия с природой и экологического мышления. Формируется и другая значимая группа — волонтеры-экологи, участвующие в природоохранных проектах, уборках, посадках деревьев.

Современные туристы все чаще ищут «мягкие» форматы отдыха: экотропы, наблюдение за птицами, этнотуры, мастер-классы на фермах, йога-ретриты на природе. При этом сохраняется интерес к экспедициям, они становятся более осознанными с точки зрения безопасности, говорят участники рынка.

Экономический фактор при выборе вида отдыха остается важным, но не определяющим. «Экотуристы готовы платить больше, если понимают, что средства идут на сохранение природы и развитие местного сообщества. В сравнении с пляжным отдыхом экотур дороже, но воспринимается как инвестиция в опыт и ценности»,— поясняет Юлия Любимова.

Господдержка

Государственные меры экотуризма стимулируют инвестиционную активность в этом направлении.

«Поддержка государства, рост турпотока, а также расширение и появление новых ООПТ, требующих развития инфраструктуры, делают экотуризм выгодным для инвестиций»,— уверена Наталья Худякова.

При этом она подчеркивает, что приоритетом должно оставаться сохранение природных и культурных ресурсов, а контроль туристических потоков критически важен для предотвращения ущерба экосистемам. По словам Татьяны Калишевской, некоторые места в связи с наплывом туристов выбывают из списка экологичных. «Нам пришлось убрать некоторые программы по Байкалу, менять маршруты на Алтае и не только»,— уточнила она.

Инфраструктура и кадры

Среди ключевых проблем развития экотуризма в России — дефицит кадров, признают участники рынка. «В популярных регионах развивается система экопарков, гостевых домов, маршрутов с сертификацией на соответствие “зеленым” стандартам. Однако кадровая база — гиды, инструкторы, менеджеры — пока отстает от спроса. Экотуризм требует иной философии сервиса: меньше шоу, больше смысла и безопасности»,— объясняет Юлия Любимова. Татьяна Калишевская называет проблему с кадрами «острой» и отмечает, что кадров «практически нет».

Еще один стоп-фактор — инфраструктура. Доступ к природным территориям осложнен плохим транспортным сообщением, недостатком безопасных стоянок, кемпингов и качественных средств размещения. По оценке ЦСР, решить проблему частично позволит государственное финансирование: в ближайшие три года только в рамках программы «Развитие туризма» предусмотрено выделение 220 млрд руб.

«Расходы на туризм сконцентрированы в государственных программах “Развитие Северо-Кавказского федерального округа”, “Охрана окружающей среды” (экологический туризм), “Развитие сельского хозяйства” (сельский туризм) и, конечно, в программах национального проекта “Туризм и гостеприимство”,— рассказывает Дмитрий Смольников.— Только комплексный подход поможет соблюдать баланс между нагрузкой на природные объекты и развитием экотуризма».

Параллельно формируется новая инфраструктура, создается сеть автомобильных маршрутов, охватывающая уже 61 ООПТ, включая 27 национальных парков, а на платформе «Путешествуй.рф» опубликовано 113 маршрутов в ответ на растущий запрос на самостоятельные поездки на машине. На местах планируется благоустройство экотроп, установка навигации, обустройство пикниковых зон и инфраструктуры безопасности.

Заметным трендом становится цифровизация сервиса. Экотропы оснащаются аудиогидами, мобильными приложениями и интерактивными картами, благодаря которым туристы могут самостоятельно изучать флору, фауну и особенности ландшафта.

Трудности и перспективы

Дальнейшему росту сегмента сегодня мешают три основных сдерживающих фактора: сложная логистика и высокая стоимость перелетов в удаленные регионы, недостаток качественных средств размещения непосредственно на маршрутах и отсутствие цифровизации процесса получения разрешений для посещения ООПТ. «Для конкуренции с зарубежными направлениями регионам требуется развитие специализированной инфраструктуры, подготовка профессиональных гидов и внедрение международных стандартов сервиса»,— уверен Валерий Бритаус.

Однако, несмотря на все барьеры, специалисты оптимистично оценивают перспективы этого направления. «В ближайшие пять лет экотуризм в России имеет все шансы стать полноценной отраслью,— уверена Юлия Любимова.— Сформируется профессиональное сообщество, появятся стандарты качества, а внутренние маршруты смогут конкурировать с зарубежными аналогами. Более того, у России есть потенциал экспорта экотуров — для иностранных туристов, ищущих аутентичные природные впечатления и “большую тишину”». Но для этого, по ее мнению, необходимо принять определенные меры, в частности продолжить госпрограммы субсидирования авиабилетов на Дальний Восток и расширить список льготных категорий граждан, которые могут воспользоваться такими билетами; выделять госсубсидии на строительство объектов туринфраструктуры (например, на Курильских островах очень дорого построить гостиницу, так как все стройматериалы нужно привозить с материка); запустить аналоги программы кешбэка за бронирование туров на Дальний Восток (как в 2020–2022 годах работала программа кешбэка от Ростуризма, которая показала отличный результат и дала импульс развитию внутреннего туризма).

Экологический туризм заметно усиливает мультипликативный эффект в регионах, поскольку сочетает элементы агро-, гастро- и этнографического туризма. Его развитие ускоряет формирование туристической инфраструктуры, в том числе в сельской местности. «Для национальных парков, заповедников, представителей малого бизнеса, фермеров это прежде всего дополнительный источник дохода и возможность диверсифицировать деятельность»,— считает Наталья Худякова.

Растет спрос со стороны нового поколения, для которого экологическая грамотность стала частью раннего образования. «Через пять-десять лет подрастет новое поколение граждан РФ, которые изучают экологию начиная с детского сада, и вот у этого поколения россиян, рожденных после 2010 года, скорее всего, будет сформировано бережное отношение к природе и, как следствие, интерес к экотурам в их классическом формате»,— резюмирует Татьяна Калишевская.

Анна Александрова