Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах

Одним из наиболее острых вопросов, обсуждаемых банками и торговыми интернет-платформами, являются скидки на маркетплейсах. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Скидки (со стороны собственных банков маркетплейсов.— "Ъ") не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы - являются»,— сказала глава регулятора в Госдуме (цитата по ТАСС).

Она пояснила, что «банки, которые продают свои финансовые услуги» на маркетплейсе, не способны дать возможность «платить карточками другого банка и указать другую цену», в то время как «платформы могут». «Это не совсем справедливая конкуренция»,— добавила госпожа Набиуллина.