Как используют систему распознавания лиц в разных странах

В Китае с 2017 года камеры с распознаванием лиц используют для контроля за соблюдением правил дорожного движения пешеходами. В Шэньчжэне система автоматически выписывает штрафы в размере 5–50 юаней (55–550 руб.) нарушителям, переходящим дорогу в неположенном месте. На оживленных перекрестках устанавливаются мониторы, которые отображают фото и личные данные нарушителя, информация дублируется на сайте местной администрации. В Цзинане за нарушение предлагается на выбор уплатить штраф, пройти курс по ПДД или помочь в регулировке движения в течение 20 минут.

В США отсутствует единый федеральный закон, регулирующий использование технологий распознавания лиц. В 2020–2022 годах полиция некоторых штатов получила право применять биометрию для расследования тяжких преступлений, поиска пропавших людей и идентификации погибших.

В Великобритании правоохранительные органы расширяют применение камер с распознаванием лиц в реальном времени для поиска преступников, включая подозреваемых в насильственных преступлениях и грабежах. Технология используется на футбольных матчах и государственных мероприятиях, например, на коронации Карла III в 2023 году.

В Бразилии системы распознавания лиц работают в большинстве штатов, но их применение сталкивается с растущей критикой из-за дискриминации: 90% задержанных с помощью камер с 2019 по 2023 год были чернокожими. В 2022 году депутаты из разных партий выступали за запрет распознавания лиц в общественных местах, но мера пока не реализована.

В Японии технология распознавания лиц активно внедряется в транспортную систему: в июне 2024 года ж/д линия Яманотэ в префектуре Тиба ввела посадку с помощью распознавания лиц, а в апреле 2025 года Keisei Electric Railway внедрила аналогичную систему для пассажиров экспрессов из аэропорта Нарита в Токио. Технология позволяет пассажирам проходить через турникеты без билетов или карт, регистрируя изображение лица при покупке билета онлайн.