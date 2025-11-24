Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), созданная в 2016 году, объединяет генерирующие компании, инвесторов и девелоперов проектов ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские и финансовые институты. В ассоциацию входят 25 членов, их активы составляют более 75% совокупной мощности ВИЭ-генерации в России. Среди целей ассоциации — содействие в развитии сектора возобновляемой, водородной энергетики, популяризация использования ВИЭ, поддержка технологического развития сектора возобновляемой и водородной энергетики. Среди членов АРВЭ — «Росатом Возобновляемая энергия», «Форвард Энерго», «Юнипро», «Юнигрин Энерджи», En+, «ЭЛ-5 Энерго», «Газпромнефть-Энергосервис», Сбербанк.