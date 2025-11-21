В Новороссийске заработали новые светофоры
В трех районах Новороссийска установили новые светофорные объекты. Об этом сообщил заместитель главы города по транспорту и дорожному хозяйству Александр Гавриков.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Вызывной светофор установили на Мысхакском шоссе, 50. Дублирующие светофорные объекты поставили над проезжей частью по улице Судостальской и улице Видова.
В начале ноября специалисты отремонтировали светофор на пересечении улиц Ленина и Гагарина в Цемдолине, а также произвели замену транспортных и пешеходных секций светофора на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников в Южном районе.