В Новороссийске заработали новые светофоры

В трех районах Новороссийска установили новые светофорные объекты. Об этом сообщил заместитель главы города по транспорту и дорожному хозяйству Александр Гавриков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вызывной светофор установили на Мысхакском шоссе, 50. Дублирующие светофорные объекты поставили над проезжей частью по улице Судостальской и улице Видова.

В начале ноября специалисты отремонтировали светофор на пересечении улиц Ленина и Гагарина в Цемдолине, а также произвели замену транспортных и пешеходных секций светофора на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников в Южном районе.

София Моисеенко

