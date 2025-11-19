Топ-6 марок соджу по продажам в России за январь—сентябрь 2025 года

Бренд Производитель Продажи (тыс. дал) Изменение (% год к году) Доля рынка (%) «Джантуган» «Объединенные пензенские водочные заводы» 241 495,1 33,7 Stun КЛВЗ «Кристалл» 134 46,4 18,7 Sibsa Алкогольная сибирская группа 125 303,2 17,5 Insight КЛВЗ «Кристалл» 97 нет данных 13,5 «Соджу» Алкогольная сибирская группа 68,5 –53,2 9,6 Jinro Jinro (Южная Корея) 25 –21,9 3,5 Всего 716 105,6 100