Отец Неймара приобрел права на бренд Пеле

Компания NR Sports, которая принажлежит отцу бразильского футболиста Неймара, Неймару да Силве Сантосу, приобрела права на бренд Пеле, сообщает UOL. Согласно сведениям портала, сумма сделки составила в $18 млн.

Отмечается, что официально о сделке будет объявлено в среду. Тогда же будут раскрыты планы новых владельцев бренда, получивших право использовать имя и образ Пеле.

По информации UOL, переговоры прошли гладко, поскольку стратегия американской компании Sport 10, которой принадлежали права ранее, была почти полностью основана на появлениях самого кумира на мероприятиях. Стратегия новых владельцев скорее всего будет другой. Источник сообщает, что NR Sports может использовать бренд для продвижения Неймара. 33-летний игрок представляет «Сантос», за который Пеле провел большую часть карьеры игрока.

Пеле умер 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года. За игровую карьеру, которая продолжалась с середины 50-х по конец 70-х бразилец трижды стал чемпионом мира. В составе «Сантоса» он шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии, по два раза побеждал в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном кубке.

Пеле долго удерживал рекорд по количеству голов за сборную Бразилии (он отличился 77 раз за 92 матча). В 2023 году его побил Неймар, на счету которого 79 забитых мячей в 128 играх за национальную команду.

Арнольд Кабанов