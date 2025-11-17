Итоговый рейтинг года ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5160. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4830. 5 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245. 6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4135. 7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 4135. 8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 4040. 9 (5). Бен Шелтон (США) — 3970. 10 (10). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990. 11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 2870. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2835. 13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2760. 14 (14). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2635. 15 (15). Хольгер Руне (Дания) — 2590. 16 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2520. 17 (17). Иржи Легечка (Чехия) — 2325. 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 19 (19). Якуб Меншик (Чехия) — 2180. 20 (20). Томми Пол (США) — 2100.
В скобках — позиция на предыдущей неделе.