Главные новости за неделю 10-16 ноября. Ростов-на-Дону и область

Фигуранты дела о подготовке теракта (по ч.1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в СИЗО Ростова-на-Дону признали вину.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения коммерческому директору и главному бухгалтеру завода «Алмаз». Фигурантов уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) заключили под стражу на два месяца — до 5 января 2026 года.

Министерство финансов РФ назначило Алексея Могилу руководителем Управления ФНС по Ростовской области. Соответствующий приказ от 7 ноября опубликован на официальном сайте ведомства.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко до 12 декабря 2025 года по делу о получении взятки в виде жилого дома стоимостью свыше 8 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в объединенной пресс-службе судов.

Ростовский областной суд вынес приговор генеральному директору АО «Ростовводоканал» Евгению Юркину, которого подозревали в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Приговором суда бывшему топ-менеджеру «Ростовводоканала» назначено 1,5 года колонии-поселения.

К строительству участка автодороги «Западная хорда» длиною 7,5 км, который проходит через Ростов-на-Дону, могут приступить до 2030 года. При условии, что регион получит на эти цели казначейский инфраструктурный кредит или инфраструктурный кредит госбанка Дом.РФ.

Владимир Савчук, ранее занимавший пост замначальника донского главка, назначен руководителем Главного управления МВД России по Херсонской области.

За 10 месяцев 2025 года на территории Ростовской области зафиксировано 80 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, что на 95% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 41 ДТП.

С 2026 года правительство Ростовской области планирует отменить ряд мер финансовой поддержки агропромышленного комплекса. Финансирование прекратят по следующим направлениям: производство кормов для птицеводства, производство молока и поддержка семейных ферм, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

За десять месяцев 2025 года бюджет Ростовской области получил свыше 111 млн рублей от выдачи разрешений на торговлю спиртными напитками. Сегодня в области функционируют 5,8 тыс. точек, имеющих право торговать алкогольной продукцией.

Ростов-на-Дону получил паспорт готовности к отопительному сезону после устранения всех замечаний Ростехнадзора. С мая по сентябрь коммунальные службы подготовили к зиме почти 5 тыс. домов с центральным отоплением, 600 социальных объектов, все котельные и провели проверку 19 теплоснабжающих организаций.

Донская компания «Т-Транс», занимающаяся дорожным строительством, освоит почти 1 млрд руб. по контракту с Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным на 11 ноября 2025 года, средняя стоимость килограмма замороженной неразделанной рыбы в Ростовской области достигла 313 руб. Дороже всего она обходится жителям Шахт — 340 руб. за кг.

В Ростовской области в 2026 году реализуют 221 инициативный проект жителей по программе «Сделаем вместе». На их выполнение будет направлено 618 млн руб. Большая часть проектов будет реализована в Таганроге (14), Ростове-на-Дону (13) и Аксайском районе (9).