На Дону стоимость замороженной рыбы достигла 313 рублей за килограмм

По данным на 11 ноября 2025 года средняя стоимость килограмма замороженной неразделанной рыбы в Ростовской области достигла 313 руб. Дороже всего она обходится жителям Шахтах — 340 руб. за кг. Соответствующая информация опубликована в отчете Ростовстата.

В Ростове-на-Дону стоимость мороженной рыбы оказалась выше, чем в среднем по региону — 325 руб. за кг. А самая низкая цена на рыбу зафиксирована в Волгодонске — 271 руб. за кг.

Росстат просчитал также средние цены на мясо и сливочное масло. Так, средний ценник на свинину в регионе составляет 423 руб. за кг, на говядину — 651 руб. за кг, на баранину — почти 780 руб.

Стоимость сливочного масла во всех муниципалитетах области превышает 1 тыс. руб. Дороже всего оно стоит опять же в Волгодонске — 1,1 тыс. руб.

Наталья Белоштейн