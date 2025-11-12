Гендиректору «Ростовводоканала» дали 1,5 года за разглашение гостайны

Ростовский областной суд вынес приговор генеральному директору АО «Ростовводоканал» Евгению Юркину, которого подозревали в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Приговором суда бывшему топ-менеджеру «Ростовводоканала» назначено 1,5 года колонии-поселения.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Евгения Юркина обвиняли в том, что он направил несекретной почтой документы, содержащие информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону.

«Все, кто участвовал в процессе передачи и доставки корреспонденции, имели возможность ознакомиться со сведениями. То есть информация стала известна людям, не имеющим допуска к государственной тайне», — пояснил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Он также сообщил, что Евгений Юркин не признал вину.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Константин Соловьев