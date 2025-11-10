Обвиняемые в подготовке теракта в ростовском СИЗО признали вину

Фигуранты дела о подготовке теракта (по ч.1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в СИЗО Ростова-на-Дону признали вину. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По версии следствия, ранее осужденный Дмитрий Папенко подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников следственного изолятора. Затем он предложил гражданам Украины Макаренко и Синченко принять участие в его замысле, они согласились.

В октябре 2024 года Дмитрия Папенко приговорили к 21 году колонии за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и попытку теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) в Севастополе, за серию диверсий в ДНР Григория Синченко в марте 2025 года приговорили к 26 годам колонии. Владимиру Макаренко 17 октября 2025 года суд назначил 18 лет колонии. Его осудили за участие в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Мария Хоперская