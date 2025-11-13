Ростовчанин Владимир Савчук возглавил управление МВД по Херсонской области

Владимир Савчук, ранее занимавший пост замначальника донского главка, назначен руководителем главного управления МВД России по Херсонской области. Об этом сообщает официальный представитель полиции Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

«Сейчас идет восстановление региона [Херсонская область – прим. «Ъ-Ростов»]. Выделяется значительное финансирование, в том числе на реализацию специального инфраструктурного проекта и одиннадцати национальных. Необходимо обеспечить защиту бюджетных средств, не допустить их нецелевого расходования», — отметил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Владимир Савчук родился в Ростове-на-Дону в 1977 году, окончил Ростовский юридический институт МВД и Академию управления МВД России. Службу в органах начал в 1998 году.

Константин Соловьев