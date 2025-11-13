На Дону число ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 95%

За 10 месяцев 2025 года на территории Ростовской области зафиксировано 80 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, что на 95% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 41 ДТП. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы регионального ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В авариях с электросамокатами погибли три человека, еще 84 получили ранения (82,6%). Травмы различной тяжести были получены в 58 из 80 ДТП.

В тот же период на территории Ростова-на-Дону с участием самокатов произошло 58 ДТП, что на 75,8% больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда их было 33. В этих происшествиях погиб один человек, еще 62 получили ранения (+67,6%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева поддержала идею запрета электросамокатов в городе.

По словам госпожи Новосельцевой, в столице региона исторически сложились достаточно узкие улицы, и выделить отдельные полосы для альтернативных видов транспорта сложно, так как это может усилить пробки на дорогах.

Наталья Белоштейн