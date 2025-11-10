Коммерческого директора ростовского «Алмаза» заключили под стражу на два месяца

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения коммерческому директору и главному бухгалтеру завода «Алмаз». Фигурантов уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) заключили под стражу на два месяца — до 5 января 2026 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по версии следствия, в 2021 году фигуранты заключили с подконтрольным агентом договор на оказание дилерских услуг. Завод якобы осуществил поставку ингаляторов, со счетов предприятия было списано свыше 14 млн руб. за фактически невыполненные работы. Затем они провели возврат неработоспособной продукции и якобы ее уничтожили.

Мария Хоперская