Строительство участка Западной хорды в Ростове может начаться до 2030 года

К строительству участка автодороги «Западная хорда» длиною 7,5 км, который проходит через Ростов-на-Дону, могут приступить до 2030 года. При условии, что регион получит на эти цели казначейский инфраструктурный кредит или инфраструктурный кредит госбанка Дом.РФ. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила журналистам заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

«К сожалению, сейчас не лучшее время для реализации крупных проектов. Пока, по предварительным оценкам, для нас наиболее благоприятным будет начало реализации проекта до 2030 года. Сейчас оценка стоимости —32,2 млрд рублей. Этот проект на слуху у всех, я надеюсь, в 2026 году мы в программах появимся»,— отметила министр.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростовской области отказались от идеи строительства платного участка по концессионному соглашению на втором этапе возведения Западной хорды. Решение связано с необходимостью создания альтернативной бесплатной дороги через Ростов-на-Дону.

Западная хорда станет финальным этапом строительства Ростовского транспортного кольца, главной задачей которого является перенаправление грузовых потоков — порядка 6 тыс. грузовиков — в обход столицы региона.

Наталья Белоштейн