Экс-главе Новочеркасска продлили арест по делу о взятке до 12 декабря

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко до 12 декабря 2025 года по делу о получении взятки в виде жилого дома стоимостью свыше 8 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в объединенной пресс-службе судов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2024 году Лысенко получил от застройщика земельный участок, на котором компания возвела для него жилой дом. Стоимость имущественного комплекса превышает 8 млн руб.

Правоохранители считают, что взятка предназначалась «за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области». Посредником в передаче взятки выступал подчиненный экс-главы администрации.

Валентина Любашенко