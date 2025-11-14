На Дону доходы от алкогольного лицензирования превысили 111 млн рублей в 2025 году

За десять месяцев 2025 года бюджет Ростовской области получил свыше 111 млн рублей от выдачи разрешений на торговлю спиртными напитками. Об этом заявила глава регионального департамента потребрынка Ирина Гелас.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«За январь-октябрь 2025 года выдано, продлено и переоформлено около 1,1 тыс. лицензий», — сообщила руководитель ведомства.

По данным департамента, сегодня в области функционируют 5,8 тыс. точек, имеющих право торговать алкогольной продукцией. Основную долю составляют магазины — 84,5%, оставшиеся 15,5% приходятся на предприятия общественного питания.

Валентина Любашенко