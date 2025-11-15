Ростов-на-Дону получил паспорт готовности к отопительному сезону после устранения всех замечаний Ростехнадзора. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным господина Скрябина, с мая по сентябрь коммунальные службы подготовили к зиме почти 5 тыс. домов с центральным отоплением, 600 социальных объектов, все котельные и провели проверку 19 теплоснабжающих организаций. В этом году городу удалось передать бесхозяйные сети на Вертолетном поле, улицах Заводской и Извилистой в собственность ООО «Ростовские тепловые сети».

Администрация также актуализировала схему теплоснабжения города и утвердила план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплообеспечения. Кроме того, в Ростове-на-Дону утвердили инвестиционную программу компании «Лукойл-Ростовэнерго», включающую увеличение мощностей ТЭЦ-2 и РК-3. Проектирование намечено на 2026 год, строительно-монтажные работы — на 2027 год.

По информации властей, АО «Теплокоммунэнерго» планирует завершить вынос подвальных котельных на год раньше запланированного срока. Оставшиеся 11 теплоисточников должны быть ликвидированы уже в 2026 году.

Константин Соловьев