Новым главой УФНС Ростовской области стал Алексей Могила

Министерство финансов РФ назначило Алексея Могилу руководителем Управления ФНС по Ростовской области. Соответствующий приказ от 7 ноября опубликован на официальном сайте ведомства.

Фото: Пресс-служба УФНС Ростовской области

Заместитель главы ФНС Александр Егоричев представил сотрудникам аппарата регионального управления и руководителям территориальных налоговых органов нового руководителя.

«Богатый профессиональный опыт, в частности, его работа в УФНС по городу Севастополю, гарантирует успешное выполнение задач, стоящих перед территориальными налоговыми органами»,— отметил Егоричев.

Алексей Могила родился в 1975 году в Якутии. В 1997 году закончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление в строительстве». В 2007 году получил юридическое образование в Сибирском институте права, экономики и управления, а в 2015 году — специальность «Государственный аудит» в Байкальском государственном университете экономики и права.

В системе налоговых органов новый руководитель УФНС по Ростовской области работает с ноября 1997 года. Ранее он возглавлял налоговую службу Севастополя.

Валентина Любашенко

