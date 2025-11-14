Власти Ростовской области с 2026 года могут отменить часть финансовой поддержки аграриев

С 2026 года правительство Ростовской области планирует отменить ряд мер финансовой поддержки агропромышленного комплекса. Об этом сообщил зампредседателя Законодательного собрания Вячеслав Василенко.

Финансирование прекратят по следующим направлениям: производство кормов для птицеводства, производство молока и поддержка семейных ферм, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Вместе с тем, представители Минсельхоза заявили что помощь этим отраслям будет продолжена, в том числе на федеральном уровне, и вопрос по некоторым субсидиям может быть пересмотрен.

В первом чтении в бюджете региона на помощь аграриям заложили 4,4 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. — предназначаются растениеводам.

Мария Хоперская