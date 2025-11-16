На Дону реализуют 221 инициативу жителей за 618 млн рублей в 2026 году

В Ростовской области в 2026 году реализуют 221 инициативный проект жителей по программе «Сделаем вместе». На их выполнение будет направлено 618 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Из общей суммы стоимости проектов 95% будет направлено из регионального бюджета, остальные 5% должны поступить от представителей бизнеса и жителей.

В этом году обсуждение проектов было перенесено из онлайн-режима в формат живых встреч, что позволило авторам проектов напрямую объяснить конкурсным комиссиям суть своих идей, а комиссии — подсказать, как реализовать то или иное начинание.

«Обсуждение было активным — поступило 460 заявок от муниципалитетов. Почти половина от поступивших выбрана для воплощения в жизнь. Считаю, что это отличный результат»,— отметил губернатор.

Большая часть проектов будет реализована в Таганроге (14), Ростове-на-Дону (13) и Аксайском районе (9).

