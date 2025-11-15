Донская компания получила контракт почти на 1 млрд рублей в Волгоградской области

Донская компания «Т-Транс», занимающаяся дорожным строительством, освоит почти 1 млрд руб. по контракту с Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Об этом пишет портал "Город N" со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Так, компания до конца 2027 года должна отремонтировать около 20 км дороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» в Котельниковском районе Волгоградской области. Стоимость работ составит за 936 млн руб. Отмечается, что при закупке «Т-Транс» уступил заказчику 25% от первоначальной цены, а аукцион стартовал с 1,2 млрд руб.

Всего в базе «СПАРК-Интерфакса» есть данные о 24 контрактах «Т-Транса» и властями Волгоградской области. Их общая цена — 8,1 млрд руб. Всего с начала года «Т-Транс» получил 34 подряда на 14,8 млрд руб.

Константин Соловьев