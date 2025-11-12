Замглавы по ЖКХ пообещал организовать вечернюю подачу воды в Новороссийске

И.о. заместителя главы по ЖКХ Новороссийска заявил, что в городе осуществят вечернюю подачу воды, несмотря на крупную утечку на сетях ТГВ. Об этом Рафаэль Бегляров сообщил «Новороссийскому телевидению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из материалов видеосюжета «Новороссийское телевидение» Фото: Скриншот из материалов видеосюжета «Новороссийское телевидение»

Специалисты «Водоканала» производят закрытие подающего водовода ТГВ для последующего устранения аварии на улице Пограничной. И.о. замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров заявил, что в настоящее время аварийные бригады предпринимают меры для снижения столба воды.

По словам Рафаэля Беглярова, вечерняя подача водоснабжения в Новороссийске будет осуществляться с 18:00 до 21:00. Восстановительные работы продлятся ориентировочно до 00:00.

На месте аварии на улице Пограничной в Восточном районе в настоящее время находятся представители экстренных служб, бригада «Водоканала» и сотрудники администрации. Ранее директор МУП «Водоканал» Дмитрий Волга сообщил, что высота столба воды составила порядка 6 м, на данный момент она снижена до 3 м.

София Моисеенко