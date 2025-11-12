Влада Лесниченко: как дегустировать вслепую

Мне посчастливилось готовить нашу команду к двум чемпионатам, а потом помогать организовывать подобные конкурсы для виноторговой компании «Лудинг» и для проекта «Ъ. Выбор сомелье». Осмелюсь поделиться своими «слепыми» наработками, которые помогут вам стать хорошим дегустатором.

Теория не менее важна, чем практика. Узнавайте больше про вино, которое пьете: откуда, как сделано, какая история с ним связана.

Обращайте внимание на то, как вино ведет себя, будучи только что налитым из бутылки, и оно же — спустя время и оксидацию.

Сравнивайте молодое и выдержанное вино одного сорта, следите за сортом в его разном возрасте.

Составьте табличку сортов, которые дают схожие по стилю вина, она поможет легче и быстрее ориентироваться.

Кто-то говорит, что первое впечатление верное, кто-то — наоборот. Проверьте себя: что у вас чаще срабатывает?

Не спешите определять вино по цвету или по аромату. Вино — это комплекс данных, их необходимо изучить постепенно, пошагово, чтобы провести аналитику и сделать вывод.

Помните: вы не рецепторы прокачиваете, вы тренируете мозг. Особенно память. Дегустируя, делайте акцент на запоминании вина в целом и на разобранном по ароматическим нотам состоянии.

«Белые цветы» — общие слова. Разберитесь, как пахнут, к примеру, ландыш, жасмин, флердоранж, боярышник, и тогда вам будет легче сохранять в памяти ароматические паттерны.

Есть практика определять вино по ароматике, по флейвору, то есть по сочетанию ароматов и вкусов, а есть — по его физиологии: уровню кислотности, танинов, алкоголя, текстуре и структуре. Обе практики очень эффективны — совершенствуйтесь!

Дегустируйте в компании профи, изучайте их технику и вокабуляр — это отлично развивает.

Если вам не нравится какой-либо сорт, но на его основе создано немало серьезных вин, вам просто необходимо дегустировать его как можно больше. Так я полюбила сиру, например.

Пусть аромат издает только вино, не пользуйтесь парфюмом и не курите до и во время дегустации.

По возможности сплевывайте: это спорт, не ужин.

Слепая дегустация — отличная возможность развиваться в вине, причем всесторонне. Опыт ценен, но только в сочетании с компетентностью. Авторитетный винный судья, автор ряда известных книг, посвященных винной тематике, Джейми Гуд сравнивает дегустаторов с футболистами: «Один — 20-летний с физическими способностями и аналитическим умом, другой — 40-летний игрок воскресной лиги, выступающий в корпоративной команде с 20 лет. У второго — огромный, но узкий опыт, который не имел никакого развития. А 20-летний научен развиваться и извлекать пользу из ошибок и побед. Он прогрессирует за год быстрее, чем тот за десятилетия». Развивайтесь!