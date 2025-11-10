В Новороссийске не подписали договор на достройку ЖК «Суджук-Кале» и «Посейдон»

Коллегиальный орган ПАО «Сбербанк России» перенес заключение договора на финансирование долгостроев «Кубаньжилстрой» в Новороссийске на 1 декабря. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий», ссылаясь на заместителя главы города Романа Карагодина.

1 ноября «Сбербанк» должен был заключить соглашение о финансировании ГК «Черное море» для завершения строительства долгостроев ЖК «Суджук-Кале» и ЖК «Посейдон» в Новороссийске. Подписание договора не состоялось. По данным «Новороссийского рабочего», сроки его заключения перенесли на месяц.

«В срок до 1 ноября ПАО «Сбербанк России» должен был рассмотреть на коллегиальном органе вопрос об одобрении общей стратегии урегулирования и завершения строительства проблемных объектов ООО ГК «Черное море». К нашему большому сожалению, данное мероприятие перенесено коллегиальным органом ПАО «Сбербанк России» на середину ноября, более точная дата в настоящее время неизвестна. Срок подписания договора, утвержденный протоколом, – 1 декабря»,– пояснил замглавы Роман Карагодин.

Проекты ЖК «Суджук-Кале» и «Посейдон» принадлежали компании ООО «Кубаньжилстрой», которая впоследствии была признана банкротом. Многоквартирные дома достраивает ООО ГК «Черное море». В прошлом году, по данным мэрии Новороссийска, компания завершила строительство и произвела ввод в эксплуатацию второй и третьей секции ЖК «Посейдон-1».

София Моисеенко