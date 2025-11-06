Главные новости за 6 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге в январе-октябре составили 62 608 единиц, следует из отчета Минпромторга РФ. Год к году рынок просел на 20% (78 737 ед. в 2024 г.), что в процентах сопоставимо с общероссийским показателем.

Завод во Всеволожске после возвращения под контроль итальянского производителя бытовой техники Ariston принес почти 37 млн евро выручки головной компании. В марте этого года итальянская группа первой среди западных крупных компаний приняла решение вернуться.

Сотрудники правопорядка проверили около 500 автомобилей и более 700 граждан, устроив рейд на площади Льва Толстого и Каменноостровском проспекте. Всего по итогам рейда составили 22 административных материала за различные правонарушения — от отсутствия страховки до технических неисправностей.

Утром 6 ноября затопило подземный переход, ведущий к станции метро «Девяткино». Причиной потопа стала лопнувшая труба, вода быстро стекла под землю. В 12:26 все лестницы открыли, станция метро «Девяткино» заработала в обычном режиме.

Логистический оператор ООО «Лакор» арендовал 1,2 тыс. кв. м в бизнес-центре «Майков переулок 8» в Кировском районе Петербурга. Офис компании займет в здании четыре этажа. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International.

Законодательное собрание Ленинградской области утвердило предложенный губернатором Александром Дрозденко состав правительства. Депутаты поддержали список на внеочередном заседании.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городское Законодательное собрание поправки к проекту бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов, предусматривающие увеличение расходов на 28,3 млрд рублей.

В период с 20 по 31 октября полицейские вместе с сотрудниками комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели серию рейдов среди уличных музыкантов. Почти за две недели было составлено 23 протокола об административных нарушениях. У некоторых музыкантов изымали инструменты.

Крупные компании в Мурманской области хотят обязать нанимать на работу бывших участников СВО. Законопроект о введении квот на трудоустройство бойцов спецоперации опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Проработав 18 лет в футбольном клубе «Зенит» заместителем председателя правления по инфраструктуре, гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов покидает сине-бело-голубых. Руководителем стадиона назначена Виктория Кондратьева.

Сотрудники Калининградского янтарного комбината достигли добычи камня в объеме 700 тонн. На предприятии планировали дойти до этого показателя 1 ноября, но в итоге рекорд установили на пять дней позже.

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 80 лет стал жертвой мошенников. Он отдал аферистам 49,9 млн рублей.

Петербургский Экси-банк, входящий в группу МТС, полностью вышел из состава учредителей микрокредитной компании «Э-финанс». Контроль над организацией перешел дочерней компании ПАО «МТС» — «МТС Финтех», которая теперь владеет 100% долей.

Сотрудники УМВД России по Мурманской области пресекли деятельность на территории Первомайского административного округа города Мурманска розничной точки по незаконному обороту алкогольной продукции — изъято свыше 600 литров алкогольной продукции.