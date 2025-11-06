Бизнес в Мурманской области планируют обязать трудоустраивать участников СВО

Крупные компании в Мурманской области хотят обязать нанимать на работу бывших участников СВО. Законопроект о введении квот на трудоустройство бойцов спецоперации опубликован на портале «Открытый электронный регион». На него обратило внимание региональное сетевое издание 51.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В то же время от этой обязанности планируется освободить организации инвалидов, предприятия, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, а также ИП, прекращающих деятельность. Помимо этого, работодатели не обязаны будут выполнять квоту, если в службе занятости нет подходящих кандидатов с необходимой квалификацией.

В случае принятия закона новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что аналогичный законопроект о помощи в трудоустройстве участников СВО также утвердило Заксобрание Санкт-Петербурга. Речь идет о тех, кто заключил контракт с организациями — добровольческими формированиями, содействующими выполнению задач российской армии. До этого городской парламент уже принимал закон о резервировании рабочих мест для мобилизованных и контрактников Вооруженных сил РФ.

Андрей Цедрик