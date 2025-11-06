Минус инструменты: полиция составила 23 протокола на уличных музыкантов в октябре

В период с 20 по 31 октября полицейские вместе с сотрудниками комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели серию рейдов среди уличных музыкантов, сообщает пресс-служба Смольного.

Проверяющие посетили наиболее популярные места выступлений уличных музыкантов. Особое внимание уделяли соблюдению правил, касающихся необходимых разрешений и уровня шума.

Почти за две недели было составлено 23 протокола об административных нарушениях. У некоторых музыкантов изымали инструменты.

Андрей Маркелов