Полицейские проверили около 500 автомобилей в ходе рейда на Петроградской стороне

Сотрудники правопорядка проверили около 500 автомобилей и более 700 граждан, устроив рейд на площади Льва Толстого и Каменноостровском проспекте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особое внимание уделяли приезжим автомобилистам и пассажирам. Проверяли не только на предмет соблюдения ПДД, но и миграционного законодательства.

У водителя автомобиля Renault в салоне обнаружили наркосодержащие таблетки «Лирика», от прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался. Из двух машин полицейские изъяли ножи и предмет, схожий с пистолетом. Находки направили на экспертизу.

Среди проверенного транспорта оказался даже «пати-бас». Полицейским пришлось прервать вечеринку, однако запрещенных веществ и предметов у шумной компании не нашли.

Всего по итогам рейда составили 22 административных материала за различные правонарушения — от отсутствия страховки до технических неисправностей. Несколько водителей-мигрантов отправили в отдел за нарушение миграционного законодательства.

Андрей Маркелов