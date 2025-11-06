Логистическая компания «Лакор» арендовала четыре этажа в БЦ «Майков переулок 8»

Логистический оператор ООО «Лакор» арендовал 1,2 тыс. кв. м в бизнес-центре «Майков переулок 8» в Кировском районе Петербурга. Офис компании займет в здании четыре этажа. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International. Ее стоимость не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Майков переулок 8» в Кировском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Бизнес-центр «Майков переулок 8» в Кировском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Компания «Лакор» специализируется на таможенно-логистическом сопровождении грузов, предоставляет услуги международной логистики, таможенного оформления, консалтинга и аудита в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для размещения офиса ООО «Лакор» рассматривало БЦ в южной части Петербурга. Переезд позволит компании консолидировать рассредоточенные по городу подразделения в одном месте и расширить площадь офиса, уточняется в сообщении.

Бизнес-центр «Майков переулок 8» расположен в районе станции метро «Нарвская». Его общая площадь составляет 4 тыс. кв. м.

Андрей Цедрик