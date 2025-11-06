Парламент Ленобласти утвердил новый состав регионального правительства

Законодательное собрание Ленинградской области утвердило предложенный губернатором Александром Дрозденко состав правительства. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Утверждение состава правительства Ленинградской области в региональном парламенте в 2025 году

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Роман Марков занял кресло первого вице-губернатора — заместителя председателя правительства Ленобласти, Александра Кялина назначили вице-губернатором по социальным вопросам. Олег Малащенко занял пост вице-губернатора — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Егор Мищеряков — вице-губернатора — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Кроме того, согласно предложению главы региона, Дениса Седова назначили вице-губернатором по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса, Евгения Барановского — вице-губернатором по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Владимира Цоя — вице-губернатором — председателем комитета по сохранению культурного наследия.

Артемий Чулков