Пожилого петербуржца обманули почти на 50 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 80 лет стал жертвой мошенников. Он отдал аферистам 49,9 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавший обратился в полицию вечером 5 ноября. Житель дома № 8 на Поэтическом бульваре заявил, что в разговорах по телефону неизвестные представлялись сотрудниками различных служб. Злоумышленники ввели пенсионера в заблуждение, убедили передать денежные средства под предлогом необходимости их декларирования. Пожилой петербуржец таким образом лишился всех своих накоплений.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители проводят расследование.

Татьяна Титаева