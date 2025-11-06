Ведущий к станции метро «Девяткино» подземный переход затопило из-за прорыва трубы

Утром 6 ноября затопило подземный переход, ведущий к станции метро «Девяткино», сообщает пресс-служба петербургской подземки. Причиной потопа стала лопнувшая труба, вода быстро стекла под землю.

«Лестница №19 закрыта для входа и выхода пассажиров из-за поступления воды с улицы»,— говорится в сообщении.

По словам местных жителей, спускаться в подземный преход можно только в резиновых сапогах. Сейчас вход на станцию осуществляется через три лестницы. На территории работают аварийные формирования метрополитена и службы города. Вода перекрыта.

UPD: в 12:26 все лестницы открыли, станция метро «Девяткино» работает в обычном режиме.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что утром 16 октября жители Мурино столкнулись с масштабным сбоем на «красной» ветке метро. В это же время сервисы такси подняли цены на поездки в центр до 2 тыс. рублей.

Андрей Маркелов