Виктория Кондратьева заняла пост гендиректора «Газпром Арены»

Генеральным директором стадиона «Газпром Арена» после ухода Владимира Литвинова стала Виктория Кондратьева. О ее назначении сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Госпожа Кондратьева приступила к осуществлению полномочий 6 ноября. Новый гендиректор стадиона окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена в 1993 году, а спустя восемь лет — юридический факультет СПбГУ.

В «Зените» отметили, что Виктория Кондратьева имеет большой опыт в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами и организации соревнований. Футбольный клуб пожелал управленцу успехов в новой должности.

Прежде в пресс-службе «Зенита» сообщили об уходе заместителя председателя правления по инфраструктуре Владимира Литвинова после 18 лет работы в футбольном клубе. С 2017 года он был гендиректором «Газпром Арены».

Татьяна Титаева