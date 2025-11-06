Экси-банк из Петербурга полностью вышел из состава учредителей «Э-финанс» от МТС

Петербургский Экси-банк, входящий в группу МТС, полностью вышел из состава учредителей микрокредитной компании «Э-финанс». Контроль над организацией перешел дочерней компании ПАО «МТС» — «МТС Финтех», которая теперь владеет 100% долей. Этот шаг является частью процесса оптимизации корпоративной структуры финтех-направления группы МТС.

История «Э-финанс» началась в 2024 году с регистрации в Москве при участии Экси-банка. По мере развития финтех-вертикали МТС доля в микрокредитной компании (МКК) была последовательно передана специализированной компании «МТС Финтех», которая также управляет другими активами: кредитным брокером «Кредит Консалтинг», блокчейн-платформой Factorin и другой МКК — «М-финанс».

Эта сделка отражает общий тренд на укрупнение банковских микрофинансовых компаний. Согласно статистике, на такие организации по итогам первого полугодия 2025 года пришлось уже 49% от общего объема выдач, что демонстрирует их растущую долю на рынке. На фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ банки активно перенаправляют клиентов в свои дочерние микрофинансовые организации.

Андрей Маркелов