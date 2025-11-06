Полиция Мурманска изъяла из продажи более 600 литров контрафактного алкоголя
Сотрудники УМВД России по Мурманской области пресекли деятельность на территории Первомайского административного округа города Мурманска розничной точки по незаконному обороту алкогольной продукции — изъята крупная партия контрафакта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном главке, было установлено, что продажа суррогата осуществлялась на расстоянии менее 50 м от детской игровой площадки, что запрещено действующим законодательством. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота правоохранители выявили и изъяли свыше 600 литров алкогольной продукции, не имеющей необходимой документации, акцизов и т.д., уточнили в полиции.
В отношении руководства коммерческой организации возбуждены дела по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии), ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов), ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Санкции по указанным статьям предусматривают наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1,5 млн рублей.
