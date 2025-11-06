Замглавы правления по инфраструктуре Литвинов покидает «Зенит» после 18 лет работы

Проработав 18 лет в футбольном клубе «Зенит» заместителем председателя правления по инфраструктуре, Владимир Литвинов покидает сине-бело-голубых. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе клуба.

Бывший заместитель председателя правления по инфраструктуре ФК "Зенит" Владимир Литвинов

Фото: Telegram-канал ФК «Зенит»

Господин Литвинов присоединился к «Зениту» в январе 2008 года. Под его руководством были реализованы ключевые инфраструктурные проекты клуба. Среди них развитие «Газпром» — тренировочного центра, «Газпром»-Академии, стадиона «Петровский» и «Газпром Арены». Последний во время работы Владимира Литвинова прошел путь от первого матча до статуса самого посещаемой арены России и Восточной Европы.

«Футбольный клуб "Зенит" выражает Владимиру Анатольевичу искреннюю благодарность за многолетнюю работу, преданность делу и профессионализм, а также желает новых успехов и достижений в дальнейшей деятельности»,— написали в Telegram-канале клуба.

Татьяна Титаева