Рынок новых легковых авто в Петербурге просел на 20%

Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге в январе-октябре составили 62 608 единиц, следует из отчета Минпромторга РФ. Год к году рынок просел на 20% (78 737 ед. в 2024 г.), что в процентах сопоставимо с общероссийским показателем. В целом по стране за десять месяцев было продано 1,055 млн легковых авто против 1, 311 млн за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Объем реализованных новых машин российского производства относительно прошлого года ушел в минус на 3% до 657 587 штук, в то время как рынок новых электромобилей упал на 38%, до 10 403 штук. При этом доля изготовленных электрокаров в РФ в общем объеме продаж выросла с 20% до 32%. Продажи легких коммерческих автомобилей в Петербурге за вышеуказанный период сократились на 25% (с 6032 ед. до 4479 ед.)., грузовиков — на 65% (с 3639 до 1265), автобусов — на 53% (с 834 до 390).

Согласно данным отчета «Автостат-инфо» за три квартала 2025 года, количество регистраций новых легковых авто в Петербурге также показало отрицательную динамику, год к году снизившись на 23%, до 42 524 штук. В сентябре в городе было продано 5869 машин, что на 5% меньше, чем в августе (6194 ед.), и на 3% выше июля (5651 ед.).

Владимир Колодчук