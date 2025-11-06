Беглов предложил увеличить расходы Петербурга в 2026-2028 годах на 28 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городское Законодательное собрание поправки к проекту бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов, предусматривающие увеличение расходов на 28,3 млрд рублей. Об этом сообщили в Смольном.

Согласно документу, траты предлагается увеличить в 2026 году на 8,3 млрд рублей, в 2027 году — на 8,4 млрд рублей, в 2028 году — на 11,6 млрд рублей. В результате общий объем расходов составит 1,65 трлн рублей в 2026 году, 1,69 трлн рублей в 2027 году и 1,78 трлн рублей в 2028 году.

Городской парламент рассмотрит поправки в ходе второго чтения проекта бюджета 19 ноября. Согласно первой версии законопроекта, которую депутаты одобрили в конце ноября, доходы города в следующем году должны достигнуть 1,454 трлн, расходы — 1,642 трлн рублей.

Подробнее о проекте бюджета Петербурга — в материале «Ъ Северо-Запад» «Рост в условиях "планового охлаждения"».

Артемий Чулков