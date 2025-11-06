Калининградский янтарный комбинат добыл 700 тонн камня

Сотрудники Калининградского янтарного комбината достигли добычи камня в объеме 700 тонн. На предприятии планировали дойти до этого показателя 1 ноября, но в итоге рекорд установили на пять дней позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа АО «Калининградский янтарный комбинат». Добыча янтаря в Приморском карьере

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Работа АО «Калининградский янтарный комбинат». Добыча янтаря в Приморском карьере

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В среднем ежегодно там добывают около 600 тонн янтаря. В 2025 году цель внепланово увеличили на 100 тонн.

До этого в пресс-службе комбината сообщили о добыче самого крупного самородка за последние четыре года, его назвали «Рекордсмен». Камень весом более двух килограммов нашли в Приморском карьере. Его выставят на единственный в мире аукцион редкого янтаря.

«Очевидно, что найденный самородок — это часть более крупного образования, которое не дошло до наших дней в своем первозданном виде. Предположительно, 35 - 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба»,— комментирует специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Татьяна Титаева