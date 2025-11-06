Итальянская группа Ariston получила 37 млн евро выручки от завода под Петербургом

Завод во Всеволожске после возвращения под контроль итальянского производителя бытовой техники Ariston принес почти 37 млн евро выручки головной компании. Об этом сообщается в отчете европейского холдинга за 9 месяцев текущего года.

«Чистая выручка от колебаний периметра составила 41,7 млн евро, из которых 36,9 млн евро от российской дочерней компании после реконсолидации в конце марта»,— говорится в документе.

Производственные мощности ООО «Аристон Термо Русь» работают под Петербургом с 2005 года. На предприятии делают отопительное оборудование и водонагреватели. До начала СВО там работали 300 человек, которые выпускали свыше 600 тыс. приборов в год.

После начала российско-украинского конфликта Ariston ушел с российского рынка, заводом управляло АО «Газпром бытовые системы». В марте этого года итальянская группа первой среди западных крупных компаний приняла решение вернуться.

Андрей Маркелов