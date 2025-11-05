Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автопарк № 1 «Спецтранс» обязали убрать незаконную свалку на Ташкентской улице

Прокуратура выявила нарушение природоохранного законодательства после проведенной проверки в Московском районе Петербурга. Очередную незаконную свалку обнаружили возле дома 1, корп. 2, литер. А по Ташкентской улице.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что указанный земельный участок захламлен отходами. Кроме того, несанкционированная свалка стала распространяться на прилегающий участок — территорию зеленых насаждений общего пользования городского значения.

Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"». Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений контролируются, уточнили в ведомстве.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все