Автопарк № 1 «Спецтранс» обязали убрать незаконную свалку на Ташкентской улице
Прокуратура выявила нарушение природоохранного законодательства после проведенной проверки в Московском районе Петербурга. Очередную незаконную свалку обнаружили возле дома 1, корп. 2, литер. А по Ташкентской улице.
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что указанный земельный участок захламлен отходами. Кроме того, несанкционированная свалка стала распространяться на прилегающий участок — территорию зеленых насаждений общего пользования городского значения.
Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"». Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений контролируются, уточнили в ведомстве.