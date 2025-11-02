Главные новости за неделю 27 октября — 2 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Александр Руденко 28 октября 2025 года назначен вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам. До назначения он возглавлял медиагруппу «Кубань 24», уступив пост генерального директора экс-замглаве региона Анне Миньковой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти заместителей, среди которых как действующие чиновники, так и новые кадры.

Вступило в силу решение суда о конфискации имущества бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова и его родственников общей стоимостью свыше 739 млн руб.

В Севастополе на территории судоремонтного завода в Южной бухте произошло опрокидывание плавучего крана. В результате происшествия погибли два человека, более 20 получили травмы различной степени тяжести.

Геленджикский городской суд арестовал активы, принадлежащие экс-главе Крымского района Сергею Лесю, а также членам его семьи и другим лицам. Обеспечительные меры были приняты в рамках иска Крымского межрайонного прокурора.

С 3 ноября движение электромобилей и гибридных автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будет ограничено. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму представление о лишении депутатской неприкосновенности депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в рамках «специальных мер» по собственной защите могла изменить свои персональные данные, включая имя, официально не опровергнув и не подтвердив сведения о смене своего имени на Радведу.

Алексей Чеверев назначен исполняющим обязанности главы Северского района Краснодарского края. Ранее он работал заместителем главы Усть-Лабинского района, где отвечал за вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На борту буксира в морском порту Кавказ произошел пожар. Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. Краснодарский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал доследственную проверку.