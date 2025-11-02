Следственный комитет начал проверку после возгорания буксира в порту Кавказ

Краснодарский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после возгорания буксира в морском порту Кавказ. Как сообщила пресс-служба ведомства, проверка связана с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

По предварительным данным следствия, возгорание произошло утром 2 ноября в помещении мостика. Пожар локализован, члены экипажа не пострадали. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

«Ъ-Кубань» писал, что в связи с пожаром на борту буксира в морском порту Кавказ Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Дмитрий Холодный