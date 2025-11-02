В морском порту Кавказ загорелся буксир

На борту буксира в морском порту Кавказ произошел пожар. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Причины возгорания не уточняются. Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Южная транспортная прокуратура также взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в Туапсе. Там после ночной атаки БПЛА были повреждены объекты портовой и железнодорожной инфраструктуры.

«Ъ-Кубань» писал, что в порту Туапсе после ночной атаки беспилотников повреждены два иностранных гражданских судна.

Дмитрий Холодный