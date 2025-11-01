Суд арестовал активы экс-главы Крымского района Сергея Леся

Как стало известно «Ъ-Кубань», Геленджикский городской суд арестовал активы, принадлежащие экс-главе Крымского района Сергею Лесю, а также членам его семьи и другим лицам. Обеспечительные меры были приняты в рамках иска Крымского межрайонного прокурора.

Суд направил в отдел судебных приставов 32 исполнительных листа об аресте имущества.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в конце сентября Геленджикский горсуд принял к производству иск Крымского межрайонного прокурора к главе Крымского района Сергею Лесю, его родным и близким. В списке ответчиков значатся Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, Евгений Прокопенко (по данным «Ъ-Кубань», экс-начальник отдела закупок) и некоторые другие лица. Истцами по делу также выступают министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство. Третьим лицом в процесс привлечено территориальное управление Росимущества.

По данным крайпрокуратуры, речь идет об иске об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов. Иных подробностей дела ведомство не сообщает.

По данным «Ъ», в иске говорится о 130 объектах недвижимости, из которых 21 объект (земельные участки и здания) принадлежит самому господину Лесю и его семье.

28 октября стало известно, что Геленджикский городской суд пересмотрит иск прокуратуры к экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю 5 ноября 2025 года. Основанием для нового рассмотрения стало увеличение размера исковых требований.

Сергей Лесь был задержан 11 октября при попытке скрыться от следствия, увозя около 100 млн руб. и 10–12 кг золота. Об этом «Ъ» сообщили источники в правоохранительных органах. 12 октября Октябрьский райсуд Краснодара заключил чиновника под стражу. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, чиновник незаконно распоряжался участками муниципальной земли, передавая ее заинтересованным лицам по заниженной цене.

