Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала смену имени

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в рамках «специальных мер» по собственной защите могла изменить свои персональные данные, включая имя, официально не опровергнув и не подтвердив сведения о смене своего имени на Радведу. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, комментируя иск о защите чести и достоинства, поданный к блогеру Сергею Мардану, ведущему программы «Мардан» на телеканале «Соловьев Live».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Натальи Поклонской, с 2014 года в отношении нее «совершен ряд покушений», поэтому она приняла меры для «защиты персональных данных, включая место жительства и ФИО». Экс-прокурор подчеркнула, что распространение подобных сведений «несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу».

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто "заигрался" в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны»,— заявила госпожа Поклонская.

Наталья Поклонская была прокурором Крыма в 2014–2016 годах, затем с 2016 по 2021 год была депутатом Госдумы РФ, а с июня 2022-го — советником генерального прокурора России.

Анна Гречко