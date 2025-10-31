Генпрокуратура хочет лишить неприкосновенности бывшего вице-губернатора Кубани

Генеральный прокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму представление о лишении депутатской неприкосновенности парламентария от «Единой России» Анатолия Вороновского. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Материалы, как того требует регламент, переданы в думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. После рассмотрения комиссия представит заключение, с которым будут ознакомлены остальные депутаты.

Анатолий Вороновский избран по федеральному округу на территории Краснодарского края и входит в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До избрания в Госдуму он занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края.

Последний раз парламент лишал неприкосновенности депутата в 2021 году: тогда аналогичное решение было принято в отношении Валерия Рашкина (КПРФ), впоследствии получившего условный срок по делу о незаконной охоте. Согласно закону, возбуждение уголовного или административного дела в отношении депутата возможно только после одобрения соответствующего решения Госдумой.

