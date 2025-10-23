Сбер предупреждает южан: активизировалась мошенническая схема «звонок из военкомата»

Злоумышленники атакуют молодёжь призывного возраста и родственников погибших на СВО

Служба кибербезопасности Сбера фиксирует новую волну мошеннической схемы россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.

В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учёта. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета» вход в сервис осуществляется через Госуслуги.

По второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего. Под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из СМС. После получения кода злоумышленники под предлогом взлома аккаунта запугивают жертву в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ. Затем мошенники убеждают перевести средства на якобы «безопасный» счёт или «специальный», чтобы избежать преследования.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что «некоторые мошеннические легенды используются сезонно или опираются на новостную повестку. Сейчас идёт осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор».

Напомним, ранее Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников сообщал СМИ, что за 8 месяцев 2025 года сотрудники Сбера помогли сохранить от злоумышленников более 547 млн рублей почти 600 клиентов. У каждого третьего приходящего в южные офисы банка за разблокировкой подозрительной операции человека подтверждается социальная инженерия: мошенники убедили его передать все сбережения или взять кредит. Больше всего уберегли на Кубани (192 млн рублей). Далее идут полуостров Крым (132 млн), Ростовская область (90 млн), Ставрополье (82 млн), Северная Осетия-Алания (28 млн), Кабардино-Балкария (16 млн), Адыгея (8,5 млн). Раньше на уловки мошенников чаще попадались южане среднего и пожилого возраста. Сегодня это всё больше подростки и молодёжь, которых в том числе активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства.

Мошенники всё чаще используют военную повестку для обмана жителей Юга России и Северного Кавказа.